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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عنها في أوائل شهر أغسطس، حسبما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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آخر مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

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نتيجة الثانوية العامة 2023| إعلان نسب النجاح في 3 مواد جديدة

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

وننشر في التقرير التالي  طريقة التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها:

خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

تسجيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة من خلال الروابط

روابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

الحصول على نتيجة طلاب الشهادة الثانوية العامة، بالاسم ورقم الجلوس من خلال الروابط التالية:

1- رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنــــــا

2- رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة في موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنـــــــا

3- رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك من خلال الضغط هنــــــا

يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 عن طريق الدخول إلى الرابط الموضح أعلاه وكتابة اسم الطالب بالكامل، ورقم الجلوس بشكل صحيح، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف في الخانة المخصصة. 

 نسب النجاح في بعض مواد امتحان الثانوية العامة

وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب النجاح في بعض مواد امتحان الثانوية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9% ، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

أما مادة الفيزياء نسبة النجاح بها بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء. 

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