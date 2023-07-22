تنسيق الجامعات 2023| أماكن التقديم لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن التقديم في تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة.

وبدأت أعمال مكتب التنسيق بفتح باب التقديم في اختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجبل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة من خلال رقم الجلوس والرقم السري.

ونوهت وزارة التعليم العالي بإجراء تنسيق الجامعات 2023 عقب الانتهاء من اختبارات القدرات إلكترونيًا بشكل كامل على موقع التنسيق كما هو معتاد خلال السنوات الماضية.

وناشدت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة التأني عند كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 ، وكتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ووجهت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

أماكن الحصول على خدمة تنسيق الجامعات 2023 :

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

رابط التقديم في تنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط المخصص للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

يمكنك التسجيل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) .

استعدادات تنسيق الجامعات 2023

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات للمساعدة في تسجيل رغبات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وقال السيد عطا المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني كما هو معتاد.

