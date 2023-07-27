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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسامة ربيع: إنجازات قناة السويس الجديدة أخرست ألسنة المشككين (فيديو)

السيسي ومميش وربيع
السيسي ومميش وربيع يفتتحون القناة الجديدة في 2015

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الرد على كافة المشككين حول مشروع قناة السويس الجديدة بما حققته القناة مؤخرا، موضحًا أنه تم تدشين أكبر كراكتين في الشرق الأوسط بطاقة 3600 متر مكعب في الساعة بالقطاع الجنوبي.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن للقاطرات أهمية حيوية لقناة السويس، لافتا إلى أنه تم إضافة 30 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية لتطوير الأسطول.

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وأكد أن القناة حققت أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن، مشيرا إلى أن العائدات التي تحققت بفضل دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن الإيرادات التي حققتها القناة مؤخرا وعبور 107 سفن يوميا وقدرتها على استقبال 120، هو الرد القاطع على كافة المشككين وأقواليهم حول مشروع قناة السويس الجديدة.

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