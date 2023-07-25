موعد نتيجة الثانوية العامة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن هناك 783 ألف طالب بـ الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العدد الأكبر في تاريخ الثانوية العامة.

وأضاف رفعت فياض، خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم أن نتيجة الثانوية العامة، ستعلن يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، وأن نسبة النجاح خلال هذا العام 75%، وأن هذه النتيجة ستكون أعلى من العام الماضي.

ولفت إلي أن مستوى الدرجات سيكون نفس العام الماضي، ولن يكون هناك مشكلات مثل العام الماضي، وأن معظم الدرجات وصلت لـ 90%.

الطلاب لديهم ثقافة غير صحيحة، وهو حل الامتحان بالكامل

وأشار إلي أن الطلاب لديهم ثقافة غير صحيحة، وهو حل الامتحان بالكامل، مثل ما كان يحدث في الماضي، ولكن الآن هناك 15 أو 20 % من الأسئلة تكون لـ الطالب المميز.

ونصح الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، بمعرفة الكليات التي تتطلب امتحان القدرات، وأن يسرع بـ دخول اختبارات القدرات، حتى يتمكن الطالب بعد ذلك من دخول تلك الكلية.

وكشف أن هناك كليات من "الفنون الجميلة و التطبيقية و التربية الرياضية و التربية النوعية"

وتابع :" لن يدخل الطالب الكلية التي بها اختبار القدرات، حتى ولو حصل على الدرجة النهائية، في امتحان الثانوية العامة".

