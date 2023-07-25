نتيجة الثانوية العامة 2023| نسبة التفوق في امتحان الفيزياء

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة التفوق في امتحان الفيزياء ضمن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91 في المائة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى حصول 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 على فوق 95 في المائة.

ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة 2023 الذين أدوا امتحان مادة الفيزياء نحو 475 ألف طالب وطالبة، وبذلك يكون عدد المتفوقين نحو 13 ألفا و775 طالبًا وطالبة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وأضافت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وحصل نحو 11 ألفا و372 طالبا وطالبة على فوق الـ95 في المائة في امتحان الكيمياء من أصل 473 و823 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان من الشعبة العلمية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطلع أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون مبشرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المؤشرات تكشف ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي، مؤكدا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يجرى إلكترونيًا بشكل دقيق ومنتظم دون أية معوقات أو مشكلات.

