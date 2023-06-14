منح دراسية من الجامعة الأمريكية لـ700 طالب ثانوية عامة

كشفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تقديم منح دراسية لنحو 700 طالب وطالبة يمثلون كل محافظات مصر، من خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وتستهدف المنح الدراسية التي تنظمها الجامعة الأمريكية حصول الطلاب على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات من جامعات مرموقة وعالية المستوى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والجامعة الأمريكية بالقاهرة لبدء برنامج (رواد وعلماء مصر)، المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتنفذ الجامعة الأمريكية برنامج رواد وعلماء مصر على مدار تسع سنوات.

وتناقش الجامعة الأمريكية مع وزارة التربية والتعليم معايير وآليات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الجامعة الأمريكية ونشر توعية طلاب المدارس بالمنصة الرقمية التي تتيحها الجامعة الأمريكية لتعليم اللغة الإنجليزية مجانًا.

خدمات الجامعة الأمريكية التعليمية

وتوفر الجامعة الألمانية بالقاهرة محتوى مخصص لطلاب المدارس ولكل من يهتم بتعلم اللغة الإنجليزية في مصر، والتي تضم حاليًا 200 ألف دارس وتسعى الجامعة الأمريكية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المنصة من هنا

https://www.aucegypt.edu/ar/academics/free-english-courses

ويجرى حصر أعداد المعلمين الحاصلين على تدريب TOT من الجامعة الأمريكية؛ لإعدادهم للتدريب أونلاين وذلك في ضوء تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها للتحول الرقمي، واعتمادهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة المنح الدراسية الخاصة بالمعلمين أو الإداريين في المدارس الحكومية، لدراسة الدبلوم التربوي المتخصص، ومنحًا دراسية للمتفوقين والمتميزين والأوائل في الثانوية العامة.

وتتعاون الجامعة الأمريكية مع وزارة التربية والتعليم في مجال التدريب من خلال برنامج (قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية)، وكذا تدريب المعلمين من خلال البرامج التي تتيحها الجامعة بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتعليم في مصر.

وأكد الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة التزام الجامعة بتقديم خدمات لدعم المنظومة التعليمية في مصر من خلال المشروعات القائمة، والتطلع لمزيد من التعاون في مشروعات مستقبلية لخدمة الطلاب على مستوى الجامعة والذي يعتمد بشكل رئيسي على الدراسة قبل الجامعية والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

