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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة طنطا: دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على رأس أولوياتنا

بوابة الوفد الإلكترونية

ترأس اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العاليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح المصري مستشار الاتصال السياسي، والدكتور مدثر أبو الخير المستشار المالي، والدكتورة دينا عبد الهادي مستشار التطوير المؤسسي والحوكمة الادارية، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والدكتور طلعت مصطفى المستشار الصحفي، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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تابع  رئيس الجامعة خلال الاجتماع   الموقف التنفيذى لمشروعات الجامعة الانشائية والرقمية الجاري العمل بها ومعدلات الانجاز الفعلية طبقا للخطط الزمنية المحددة مسبقا، مشددا على أن الجامعة تضع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الفكرية في صياغة خطتها الاستراتيجية وتفعيل الآليات التنفيذية التي تضمن تحقيق تلك المستهدفات ضمن محاور التطوير والانجاز بالجامعة.

أشار الدكتور محمود ذكي  الى أنه تم التوسع في انشاء المنصات الاليكترونية في تقديم الخدمات لجميع منسوبيها لتصل الى  عدد 134 منصة بقطاعات الجامعة والكليات المختلفة  مما يعزز تحقيق جودة الحياة والمكانة الريادية للجامعة، ويعظم فرص إتاحة تقديم خدماتها بشكل أكثر فعالية من حيث عاملي الوقت والدقة ويسهم بشكل واضح في تحقيق أعلى معدلات الشفافية في الجوانب المالية والادارية للجامعة.

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