رئيس جامعة عين شمس يشهد الافتتاح الرسمي لكلية الإعلام 

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مقر كلية الإعلام في الحرم الرئيسي للجامعة، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر افتتاح كلية الإعلام في جامعة عين شمس الدكتورة هبة شاهين القائم بأعمال عميد كلية الإعلام بالجامعة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى سليمان وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سامي عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبق.

إعلام عين شمس ولدت قوية

افتتاح إعلام عين شمس

وهنأ رئيس جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية المستحدثة والتي ولدت قوية بما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية وبما تطمح لتحقيقه لخدمة نطاق جغرافي عريض، آملاً أن ترسخ الكلية مكانتها في مصر والوطن العربي.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الشكر لكل من ساهم بجهود لخروج هذه الكلية إلى النور وخصّ بالشكر الدكتورة محمد صالحين أستاذ كلية الهندسة والمصمم المعمارى لمبنى الكلية، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة والشركات المنفذة للمشروع.

ووجهت الدكتورة هبة شاهين الشكر والامتنان لرئيس الجامعة والنواب لما قدموه من دعم ومساندة لخروج كلية الإعلام للنور، لافتة أن اللائحة البرامجية للكلية تخدم متطلبات سوق العمل في ظل عصر رقمي تتسارع فيه المتغيرات ووجهت الشكر لأساتذة كلية الهندسة الدكتور محمد صالحين الأستاذ بقسم التصميم المعمارى بكلية الهندسة ولمركز الاستشارات الهندسية بالجامعة برئاسة الدكتور ياسر مجاهد على جهودهم الكبيرة فى تصميم الكلية والاشراف على تنفيذها.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرض فيلم تعريفي عن الكلية وما تضمه من تخصصات وأقسام تشمل الصحافة الإخبارية والإنتاج الإعلامي والاتصالات التسويقية.