دورات تدريبية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بجامعة سمنود التكنولوجيا

قدم الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي وأخري عن المهارات القيادية علي مدار يومين للجهاز الإداري بالجامعة، وذلك لرفع كفائتهم العلمية والمهنية لما فيه الصالح العام لخدمة الجامعة والإرتقاء بكافة قطاعاتها حتي يتسنى لكل إدارة فهم الاستراتيجية الخاصة بالجامعة والعمل علي تحقيقها بأسلوب علمي منهجي ومنظم ومدروس، بما ينعكس تأثيره بشكل كلي على الجامعة.



وتحدث "دويدار" في الدورة الأولي عن كيفية التخطيط الاستراتيجي، مبادئه, أهميته، تحديد الأهداف، وضع مؤشرات لقياس الأداء، مراحل التخطيط الاستراتيجي، صياغة الأهداف الاستراتيجية، عمل التحليل الرباعي، استراتيجية استخدام الموارد، تحديد الأولويات، فوائد التخطيط الاستراتيجي.

وفي الدورة الثانية، تحدث عن فن القيادة والفرق بينها وبين الإدارة وأهميتها والمهارات القيادية اللازمة لتصبح قائدا ناجحا، وسمات القائد الناجح ومهارات اتخاذ القرارات، مهارات حل المشكلات، وفن إدارة الوقت.

وفي ختام الدورة، أبدي المتدربون سعادتهم بهذه الدورات المثمرة المقدمة من رئيس الجامعة والمحفزة لهم باستمرار متطلعين أن تشهد الفترة القادمة مزيد من الدورات التدريبية لرفع كفائتهم العملية والعالمية والمهنية وتغييرهم للأفضل. فضلا على تأثيرها المباشر علي المستوي الشخصي والإنسانية خارج الجامعة.