"قلم" حسين الشحات كلاكيت تاني مره بالأهلي

تصدر حسين الشحات حديث الساعه بالوسط الرياضي في الساعات الأخيرة، بعد الواقعة المشينة التي قام بها اللاعب تجاه المغربي محمد الشيبي المحترف في صفوف بيراميدز، وذلك بعدما تعدي عليه بصفعه بـ "القلم" علي وجهه عقب مباراة بيراميدز والأهلي.

وأسترجعت واقعة حسين الشحات شريط الذكريات لواقعة مشابهة من لاعبي الأهلي السابقين، بعدما قام بضرب أحد لاعبي الفريق المنافس.

الهاني سليمان "فريسة" إعتداء لاعبي الأهلي بالضرب بـ "القلم"

تعتبر واقعة محمد الشيبي هي "كلاكيت تاني مرة" من قبل لاعبي الأهلي، بعدما شهدت الملاعب المصرية واقعة مشابهه من قبل لاعبي الأهلي مع الحارس الهاني سليمان.

حيث كشف الهاني سليمان في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن واقعة جمعته مع محمد شوقي، نجم النادي الأهلي السابق، والتي تعرض فيها للضرب بالقلم في إحدى مباريات الأهلي والاتحاد السكندري، والتي كانت على استاد القاهرة.

وقال الهاني سليمان: المباراة كانت التعادل السلبي، وفي إحدى الكرات اصطدمت بالعارضة ووقعت على الأرض، ووجدت وائل جمعة ولاعبي الأهلي تجمعوا فوقي، لاعتقادهم إني بضيع وقت، فقام محمد شوقي بضربي بالقلم.

فيديو ضرب حسين الشحات بالقلم لمحمد الشيبي

https://youtu.be/PdQgzV1vHro

الأهلي يُبادر بعقوبة حسين الشحات

بادر مجلس إدارة النادي الأهلي بتوقيع عقوبة مغلطة علي حسين الشحات لما بدر منه تجاه محمد الشيبي، حيث قرر سيد عبدالحفيظ توقيع غرامة مالية ضخمه علي اللاعب نتيجة لما بدر منه.

كما أعلن الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن إدارة النادي قررت تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب تعديه المشين على الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي، عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وأوضح المدير الرياضي، أن النادي سيطالب في شكواه الذي سيرفق فيها الفيديوهات كافة التي تثبت خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه على اللاعب بعد المباراة بشكل فج لا يمكن السكوت عليه، خصوصًا أنه تكرر مع اللاعب ذاته في السوبر المصري بالإمارات، ولم يتخذ اتحاد الكرة، أو لجانه، أي قرارات بحق لاعبي الأهلي.

المدير الرياضي أكد أنه سيطالب في الشكوى توقيع أقصى عقوبة طبقًا للائحة على حسين الشحات، خصوصًا أن الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه على الشيبي، مشيرًا إلى أن النادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الأمور.