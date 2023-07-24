تحذير عاجل من الأرصاد لنهاية الأسبوع (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها.

قالت "غانم"، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن درجة الحرارة المحسوسة اليوم ستكون بين الـ 41 لـ 42 درجة، ولكن المعلن عنها على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون اليوم 38 درجة مئوية.

وتابعت أن هذه الموجة مستمرة لنهاية الأسبوع، وأننا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي ومعه الكتل الهوائية المقبلة من على البحر المتوسط وهذه الكتل تكون شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وحذرت غانم المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، من الساعة 12 ظهرًا حتى الـ4 عصرًا، وذلك بسبب الموجة الحارة المستمرة التي تضرب البلاد.

وواصلت أن هناك ارتفاعًا أيضًا في نسبة الرطوبة، وهو ما يجعل الجميع يشعر بأن درجات الحرارة أعلى من النسب المعلن عنها.

ويعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ، كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليًا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

شهدت البلاد موجة حارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، وأثرت الموجة الحارة فى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل كبير.

نصائح مهمة يجب اتباعها لمواجهة الموجة الحارة:

1- شرب الماء بكميات كافية: يجب عليك تناول الماء بكميات كافية طوال اليوم حتى تجنب الجفاف وتفادي الإصابة بالحرارة الشديدة، ويجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية التي قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

2- الحفاظ على درجة حرارة المنزل: يفضل البقاء في المنزل خلال فترات الحر الشديد، وضبط درجة الحرارة في المنزل بواسطة تشغيل المكيفات الهوائية أو الشبابيك للتهوية، ويمكن استخدام الستائر لتخفيف درجة الحرارة.

3- تجنب التعرض للشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض للشمس المباشرة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ويفضل الخروج في الفترات الأقل حرارة مثل الصباح الباكر أو المساء.

4- ارتداء ملابس مناسبة: يجب ارتداء الملابس الخفيفة والمناسبة للحرارة الشديدة، ويفضل اختيار الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية الخفيفة وتجنب الملابس الضيقة والقطنية الثقيلة.

5- تجنب الأنشطة الشاقة: يجب تجنب الأنشطة الشاقة والتي تزيد من درجات الحرارة داخل الجسم، ويفضل الاسترخاء في الأماكن المكيفة.

6- تناول الطعام الصحي: يجب تناول الأطعمة الصحية والخفيفة التي تحتوي على الماء والمعادن والفيتامينات، وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والتي تزيد من درجة الحرارة داخل الجسم.

7- الاهتمام بالحيوانات الأليفة: يجب الاهتمام بالحيوانات الأليفة خلال فترة الموجة الحارة، وتجنب تركها في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس المباشرة.