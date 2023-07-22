مركز المناخ يحذر الفلاحين والعمال من العمل تحت أشعة الشمس (فيديو)

قال الدكتورمحمد على فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، إنه يجب على كل من يعمل تحت الشمس أن تكون ملابسه بيضاء وفضفاضة، و أن يخضع غطاء للرأس.

محدش يقف تحت الشمس أكتر من نص ساعة

ووجه محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية ،"الحياة" مساء اليوم السبت، رسائل هامة للفلاحين والعمال الذين يباشرون عملهم نهارا تحت الشمس قائلا:" محدش يقف تحت الشمس أكتر من نص ساعة وبعدها ريح شويه فى الظل".

وأوضح رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، أنه ليست المشكلة فى ارتفاع درجة الحرارة لـ 42 درجة مئوية، وانما فيما يعرف بـ:" الطاقة الحرارية"، التى تسببها القبة الحرارية.

شفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، ويتساءل البعض عن موعد انتهاء موجة الحر التي تضرب البلاد.

وأكدت غانم على استمرار موجة الحر على أغلب أنحاء الجمهورية حتى شهر أغسطس، لافتة إلى أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة بالنهار والليل.

وشددت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة، نتيجة تسجيل ذروة ارتفاع درجات الحرارة في اليوم، من الساعة 12 ظهرًا، وحتى 4 عصرًا، مع ارتداء غطاء الرأس، وارتداء الملابس القطنية، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من السوائل.

وقالت غانم: “ترتفع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من 2 إلى 3 درجات، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، لكن المحسوسة تقدر بـ 39 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة في النهار، فيما تعتدل خلال الليل على أغلب الأنحاء”.

وأضافت: “تقل الموجة شديدة الحرارة اليوم وغدًا الأحد، لكن تعود مرة أخرى في الارتفاع اعتبارًا من الاثنين المقبل، وتستمر الموجة شديدة الحرارة غير الاعتيادية، في حدتها حتى الأول من أغسطس المقبل”.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصباح الباكر.