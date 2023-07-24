تقديم الرعاية الطبية لـــ 3644 بقوافل جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا 3 قوافل تنموية طبية شاملة إلى قريتي سنباط مركز زفتى وصرد مركز قطور، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 3644 من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 274 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

213 جراحة المخ والأعصاب و 266 حالة في عيادة طب الأطفال، 446 بجراحة العظام، 309 بعيادة الأمراض الجلدية، و 324 بأمراض الباطنة، و 121 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 301 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 74 بعيادة الجراحة العامة، و 159 بعيادة الأمراض الصدرية، و 84 بالنفسية والعصبية، 461 بعيادة طب وجراحة العيون، و113 بعيادة القلب والأوعية، و500 بعيادة التحاليل، و39 بعيادة تنظيم الأسرة، و186 بالمبادرات، و48 بعيادة طب النساء.

كما تم تحويل 274 حالة بواقع 25 جراحة مخ وأعصاب، 19 أطفال، 43 عظام، 25 جلدية، 30 باطنة، 8 مسالك بولية، 24 انف واذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 16 الصدر،4 نفسية وعصبية،61 طب وجراحة العيون. و7 قلب واوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 171 مواطن، وزراعة 150 شجرة مثمرة بالقرى، وتقديم خدمات الرعاية البيطرية لعدد 7535 رأس حيوانات وطيور، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدى وتثقيف صحى عن مرض السكر والضغط، وأسس ادراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقري حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين، وتم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها،، وقدمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرات توعوية لأهالي القرية لتحقيق حياة أسرية كريمة وتربية إيجابية للأطفال.