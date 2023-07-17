رئيس جامعة كفرالشيخ يكرم طلاب أولي الدورات التدريبية بمركز الإرشاد النفسي

كرم رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الإثنين طلاب وطالبات الجامعة الذين اجتازوا أولي الدورات التدريبية التي عقدها مركز الإرشاد النفسي بالجامعة، والتي جاءت في "تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس وكسلر لذكاء الراشدين – الصورة الرابعة" .

جاء ذلك بحضور رئيس جامعة كفرالشيخ السابق ورئيس أكاديمية أخبار اليوم الدكتور ماجد القمري ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فاتن قنصوه مدير مركز الإرشاد النفسي بالجامعة .