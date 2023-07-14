كيفية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 (فيديو)

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

أكد وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يجرى بشكل إلكتروني لجميع الأسئلة المقالية والموضوعية؛ لضمان حق الطلاب وتحقيق العدالة.

خطوات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023:

لفت وزير التربية والتعليم إلى مراجعة لجنة تضم 10 خبراء نموذج الإجابة في كل مادة من امتحانات الثانوية العامة 2023 للتأكد من مطابقة المواصفات المحددة من قبل.

أضاف وزير التربية والتعليم أن نموذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 يعتمد بعد إقرار لجنة الخبراء قبل بدء إجراءات التصحيح الإلكتروني ليضمن دقة التصحيح وسلامة الإجابات حرصًا على مصلحة الطلاب.

أكد وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام يجرى بشكل إلكتروني بالكامل بالنسبة لأوراق البابل شيت التي تحتوي على الأسئلة الموضوعية دون تدخل عناصر بشرية.

نوه وزير التربية والتعليم بأنه للمرة الأولى يتم تظليل رقم الجلوس من خلال إدخال البيانات إلكترونيًا،إذْ يقرأ جهاز التصحيح رقم جلوس الطالب من خلال التظليل.

أما الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، فأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تصحيحها من خلال معلمين متخصصين في المادة، إذْ هناك اثنان مصححان لكل سؤال.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في حالة وجود فارق في الدرجات بين تقييم المعلمين الاثنين، يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من التقييمين، وإذا زاد الفارق بين تقييم المعلمين عن نصف درجة يذهب السؤال لمدقق ثالث لمنح الدرجة للطالب.

ألمح وزير التربية والتعليم إلى أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 تجرى بنظام الروبريك.

طريقة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023:

نبه وزير التربية والتعليم بعدم وجود لجنة لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وإنما لجنة مراجعة للأسئلة قبل أداء الامتحان، تضم 10 خبراء في كل مادة.

ذكر وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم سحبها من بنوك الأسئلة بشكل إلكتروني قبل العرض على لجنة المراجعة لضمان خلوها من الأخطاء وتكرار الإجابات.



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