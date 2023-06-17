أسعار العملات الرقمية.. الكريبتو تترأس بيتكوين في ثورة تصحيح جديدة

قفزت أغلب أسعار العملات الرقمية اليوم السبت، ورأست بيتكوين وعدد من العملات الكلابية ارتفاع الكريبتو، كما شهدت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال تداولات اليوم انخفاضًا إلى واحد وثلاثة من عشرة تريليون دولار، وذلك أمام بلوغ إرتفاع في قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 36.12 مليار دولار.

ومن منظور الاقتصاد الكلي تميل زيادة أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يجعل الأموال أكثر تكلفة وبالتالي تثبيط المزيد من الاستثمارات المضاربة.

العملات الرقمية

أول ماكينة صرافة للعملات المشفرة

والأسبوع الماضي شهدت هندوراس افتتاح أول ماكينة صارف آلي للعملات المشفرة، بعد أن أعلنت السلفادور المجاورة لهندوراس اعتماد العملات المشفرة رسميا كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.

وتسمح الآلة، التي يطلق عليها في هندوراس "لا بيتكوينيرا" أو "la bitcoinera"، للمستخدمين بالحصول على العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية وتم تثبيتها في برج مكاتب في عاصمة تيجوسي.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتُعد أرقام سوق الكريبتو اليوم هادئة بالنسبة للإنخفاضات السابقة بفضل صعود بيتكوين وبعض العملات الأخرى، ما يشير إلى ثورة تصحيح قد بدأت في الكريبتو، وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 17 يونيو/حزيران 2023 بنسبة 2.72% إلى 26,255.3 دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 509 مليار دولار، وزاد حجم التداولات على بيتكوين إلى 16.24 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة فقدت عملة بيتكوين نحو 0.28% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.10% اليوم إلى 1718.92 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.63% ليسجل 239.59 دولار.

بينما تراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.78% ليسجل 0.47180 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.42% ليبلغ 0.2624 دولار.

وارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 0.061943 دولار.