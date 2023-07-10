10 معلومات عن مبادرة تميز المعلم لتطوير التعليم

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن مبادرة تميز المعلم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتنفيذ برامج تطوير التعليم.

وتستهدف مبادرة تميز المعلم تعزيز التعاون وبناء شراكات بين الجامعات الأمريكية المعتمدة والجامعات المصرية ذات الخبرة في إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لإعداد المعلمين.

كما تستهدف مبادرة تميز المعلم بناء قدرات معلمي المستقبل من خلال تطوير مناهج ما قبل التخرج في خمس كليات تربية، ودعم التنسيق بين الوزارات لتخطيط وإدارة وتطوير إعداد المعلمين وتنفيذ برامج تطوير التعليم، وتعدد التخصصات لمعلمي الصفوف الابتدائية في 15 جامعة حكومية مصرية.

تنفيذ مبادرة تميز المعلم

وقعت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بروتوكول تعاون للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC)؛ من أجل تنفيذ فعاليات مبادرة تميز المعلم لإعداد وتدريب المعلمين.

معلومات عن مبادرة تميز المعلم

١. مدة مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) خمس سنوات.

٢. المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويقوم بتنفيذه مركز تطوير التعليم (EDC).

٣. وضع خطة هذا المشروع لدعم الحكومة المصرية لتأهيل معلمي المدارس الابتدائية، وتوفير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثناء التدريس.

٤. يسعى مشروع مبادرة تميز المعلم إلى تطوير برامج إعداد المعلمين بشكل أفضل في كليات التربية بالجامعات لتتوافق مع متطلبات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستراتيجية تطوير التعليم.

٥. بدأت مبادرة تميز المعلم (TEI) في أبريل 2022 ومن المتوقع أن تستمر حتى أبريل 2027 .

٦. يتم تنفيذ مبادرة تميز المعلم في 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ 50 مليون دولار.

٧. تهدف مبادرة تميز المعلم (TEI) إلى تحسين جودة تأهيل المعلمين في الجامعات الحكومية المصرية.

٨. يكتسب معلمو المدارس الابتدائية وخريجى كليات التربية من خلال مبادرة تميز المعلم المهارات اللازمة لتحسين عملية التدريس، وتعلم الطلاب.

٩. يدعم مشروع مبادرة تميز المعلم رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم.

١٠. تستهدف مبادرة تميز المعلم تعزيز قدرات المسئولين الحكوميين في كل من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات للقيام بالتخطيط المشترك من أجل تهيئة وتطوير قدرات المعلمين.

