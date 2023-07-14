نصائح نفسية لطلاب قبل نتيجة الثانوية العامة 2023

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي، نصائح نفسية لتأهيل الطلاب قبل نتيجة الثانوية العامة 2023.

ولفت الخبير التربوي إلى ضرورة اتباع تلك الإرشادات قبل معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 حتى لا يصابون بأية صدمات نفسية.

تأهيل الطلاب لنتيجة الثانوية العامة 2023

دعا الدكتور تامر شوقي إلى الوضع في الاعتبار انتهاء فكرة تقفيل الدرجات في كل المواد أو حتى معظمها، وأن هذا ينطبق على جميع الطلاب.

ولفت الخبير التربوي إلى أن حصول الطالب على مجموع متوسط لا يعني فشله بل قد يعني تميزه مقارنة بشرائح مجاميع الدرجات في سنته فقد تقبل كلية ما هذا العام من ٧٠ في المائة بينما كانت تقبل منذ عامين من ٨٠ في المائة وبالتالي لا يجب المقارنة بالسنوات السابقة.

ودعا الدكتور تامر شوقي طلاب الثانوية العامة إلى الثقة بالله والتفاؤل أن مجهودهم لن يضيع هباء وأن الله سيجزبه خيرا إن أجلا أو عاجلا.

ووجه الخبير التربوي بالوضع في الاعتبار أن دخول كلية ما أو الإخفاق في الالتحاق بها ليس هو نهاية العالم بل قد يكون فشل الطالب في الالتحاق بكلية معينة هي بداية نجاحه في الحياة، والكثير من الأشخاص الناجحين فى المجتمع التحقوا بكليات لم تكن من اختيارهم بالدرجة الأولى.

ونبه الخبير التربوي إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أن فرص الالتحاق بالجامعات أصبحت أيسر مما مضى في ضوء انشاء جامعات وكليات وتخصصات جديدة حسب إمكانية كل طالب المادية ومجموع درجاته.



وطالب الخبير التربوي طلاب الثانوية العامة 2023 بالتوقف تماما عن التفكير في الامتحانات السابقة وخاصة الصعبة منها؛ لأن هذا التفكير سيستنفد طاقاتكم ولن يغير من الواقع شيئا.

ودعا الخبير التربوي أولياء الأمور إلى عدم تهديد الطالب بأنه سيتم حرمانه من أية مميزات حال عدم حصوله على المجموع المطلوب لدخول الكلية التي يرغبون فيها؛ لأن بعض الطلاب يتأثرون نفسيا بتلك التهديدات والضعوط وقد تدفعهم إلى الانتحار.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المتوقع إعلان النتيجة أوائل شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 لهذا العام مبشرة للغاية.

وقال وزير التربية والتعليم إن تصحيح نصف عدد أوراق امتحانات الثانوية العامة في مادة الكيمياء التي آثارت الجدل يبشر بنتيجة جيدة.