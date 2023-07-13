السبت القادم.. بدء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية والدور الثاني لامتحانات النقل

اجتمع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح يوم السبت المقبل.

وقدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بعض التعليمات المهمة التي يجب اتباعها في مراكز التصحيح، مشددا على ضرورة أن تكون مراكز التصحيح في كامل استعداداتها من الغد الجمعة، لاستقبال المصححين يوم السبت ليقوموا بأعمال التصحيح دون تأخير.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام وتم اختيارهم بعناية ليقوموا بأعمال التصحيح على أكمل وجه دون أي تقصير أو أخطاء، حرصا على مجهود الطلاب الذين سهروا الليالي وبذلوا الكثير من المجهود والمذاكرة، فهم أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا جهودهم.

جدير بالذكر أنه ستنطلق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، يوم السبت المقبل بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصحح للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).



هذا ومن المقرر بداية امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي ونقل القراءات والنقل الإعدادي والثانوي بمعاهد البحوث الإسلامية يوم السبت الموافق 2023/7/22

ونظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣م إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو ولم يرحل إلى يوم الخميس حسب ما هو متبع في قرارات رئيس مجلس الوزراء .

تم الموافقة على ترحيل امتحانات المواد المقرر امتحانها لجميع صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاثة في يوم الأحد ٢٠٢٣/٧/٢٣م إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٧م الذي كان معدا سلفا لأجازة ثورة ٢٣ يوليو حسب الجدول المعتمد .

وينبه على جميع المعاهد الأزهرية لجميع المراحل التعليمية الثلاث بأن يتم الآتى :-

التنبيه على جميع الطلاب الذين لديهم امتحانات يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣م بالعلم بأنه تم ترحيل موعد امتحانات هذه المواد إلى يوم الخميس ٢٠٢٣/٧/٢٧م .

التنبيه على جميع العاملين بالمعهد بالحضور في ذات اليوم .

التنبيه على جميع شيوخ المعاهد بكتابة اعلان بهذا التعديل ويعلق في لوحة الإعلانات بالمعهد وفي

أماكن متعددة لسهولة قراءتها للطلاب .

بخصوص تلاميذ المرحلة الابتدائية يتم التنبيه على أولياء الأمور ان أمكن .

