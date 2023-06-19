بدء تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتراجع اللجنة المختصة نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة قبل بدء التصحيح الإلكتروني التلقائي.

وذكر وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيجرى إلكترونيًا مائة في المائة بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيتم بشكل إلكتروني كامل لأسئلة الاختيار من متعدد بنظام البابل شيت، والأسئلة المقالية بنظام الروبريكس من خلال مقدرين على التابلت.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية، يعتمد تصحيح البابل شيت على أخذ صورة ضوئية للورقة على الحاسب الآلي ثم التصحيح إلكترونيا من خلال النموذج الموضوع به سابقًا.

أما الأسئلة المقالية، فيجرى مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح ثم ترسل لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين على الأسئلة المقالية يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.

ويراجع نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، ويجرى التدقيق اليدوي لنسبة من أوراق امتحانات الثانوية العامة لضمان جودة التصحيح.

أداء امتحان اللغة العربية 2023

أدى طلاب الثانوية العامة، أمس الأحد، امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي بنظام الأوبن بوك.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذي أدوا امتحان اللغة العربية نحو 783 ألف طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية بالمدارس بجميع المحافظات.

وتعتبر اللغة العربية مادة أساسية مضافة لمجموع شهادة الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة، والنهاية الصغرى 40 درجة للنجاح في المادة.

وتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس مختلف مستويات المعرفة.

وبلغت عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربعة أسئلة مقالية بـ 10 درجات، و51 سؤالا موضوعيا بمجموع 70 درجة، ليصبح عدد الأسئلة 55 سؤالًا إجمالا.

