تفعيل قرار محافظ البحر الأحمر بعمل بالمرور على المنشآت الحيوية بالغردقة

تفعيلا لقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التفتيش ومراجعة المنشآت الحيوية بمدينة الغردقة لمعرفة مدى التزامها بوسائل التأمين والحماية المدينة والسلامة والصحة المهنية، وتم تشكيل لجنة، برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس مدينةالغردقة، وعضوية كل من الممثل العام عن الحماية المدنية وممثل عن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومدير عام الإدارة العامة للبيئة بالديوان العام ومدير جهاز المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر ومديرعام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وممثل عن السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة عضو مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر.



وقامت اللجنة بأعمالها، برئاسة عبد العزيز حلاوة مدير إدارة اللجان والمجالس بمدينة الغردقة نائبا عن رئيس المدينة وقامت بالتفتيش على مستشفى الغردقة العام و مستودع استراتيجي السولار لمحافظة البحر الأحمر (مصر البترول) وعدد ٢ محل لبيع ادوات حمامات السباحة الكلور والمواد الكيميائية وتم التنبيه عليهم بالنقل خارج الكتلة السكنية .

والجدير بالذكر أن عمل اللجنة ربع سنوي حيث يتم إعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة أو المنشأة التي لم تلتزم لتلافي جميع ملاحظات اللجنة .

اللجنة

اللجنة