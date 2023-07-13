التنمية المحلية تتابع حملات المنيا على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق، ومنع الغش التجاري والإحتكار، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، ففى محافظة المنيا، وتنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وواصلت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 30 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 3 مراكز ، المنيا ، ومغاغة، ومطاي، ففي مركز ومدينة مغاغة ، تمكنت الوحدة المحلية من تحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا للمخابز والمحال التجارية ، خلال حملة مكبرة بنطاق المدينة ، و قرية شم البحرية ، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات ، وعدم الإعلان عن أسعار السلع .

وفى مركز ومدينة مطاى، قامت الوحدة المحلية بتحرير 12 محضرا تموينيا ، خلال حملة على الأسواق و المخابز البلدية ، بواقع 6 محاضر للمخابز ، لعدم الإعلان وإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر على المحال التجارية، فضلا عن ضبط سلع و مواد غذائية مجهولة المصدر (30 كجم دواجن، وربع طن جبن، نصف طن أيس كريم ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .

وفي مركز و مدينة ديرمواس، تمكنت أن الوحدة المحلية من تحرير 6 محاضر تموينية للمحال التجارية، لعدم وجود شهادة صحية و عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .