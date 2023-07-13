رئيس المنطقة الاقتصادية: يستقبل السفير الكوري الجديد لبحث ملفات التعاون المشترك

استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كيم يونغ هيون السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق، في مقر المنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التعرف على المنطقة الاقتصادية وأنشطتها عن قرب لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس المنطقة الاقتصادية هذه الزيارة التي تعد نواة للتقارب بين الطرفين والعمل على تقارب وتبادل الآراء في جذب واستقطاب المزيد من الشركات الكورية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية، قائلاً: نتطلع إلى المضي قدماً في تعظيم حجم الاستثمارات الكورية داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده المنطقة من بنية تحتية قوية وشبكة مرافق فضلاً عن تمتعها بمقومات وموقع جغرافي فريد ومميز لنفاذ هذه الاستثمارات للأسواق الإفريقية والأوروبية، كما تتمتع المنطقة ببيئة محفزة لمناخ الأعمال فضلًا عن تقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى مجالات التعاون التي تتطلع المنطقة الاقتصادية التعاون مع الجانب الكوري لاستقطابها، والمتمثلة في بعض القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها مثل صناعة السيارات والوقود الأخضر وتموين السفن، وصناعات متنوعة أخرى، مشيراً إلى الاستعدادات الخاصة التي ستقوم بها المنطقة والتنسيق مع السفارة للجولة الترويجية المرتقبة خلال أكتوبر المقبل لوفد من المنطقة الاقتصادية لتعريف مجتمع الأعمال والشركات الكورية بالمنطقة والاستثمارات بها عن قرب.

وفي هذا السياق، لفت جمال الدين إلى التعاون مع كبرى الشركات الكورية هونداي روتم، في صناعة عربات قطار مترو الأنفاق في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، التي تقع داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مشيراً إلى حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب استثمارات كورية جديدة بالمنطقة واستكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد لتحقيق مصالح الشعبين والاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

من جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن بالغ سعادته واعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية؛ واصفاً إياها بالمركز الرئيسي لنفاذ الاستثمارات الكورية للأسواق الخارجية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، الذي يقع على ضفتي قناة السويس الممر الملاحي الأهم في العالم، مؤكدًا حرصه على التنسيق للجولة الترويجية المرتقبة لوفد المنطقة في كوريا الجنوبية وضرورة تعريف مجتمع الأعمال على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر من خلال ضخ استثمارات كورية جديدة بمختلف المجالات.

يشار إلى أنه حضر اللقاء الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج و أحمد سعد المدير التنفيذي وممثلي إدارات الاستثمار بالهيئة.