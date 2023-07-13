وزيرة الثقافة تبحث مع سفيرة البحرين سبل التعاون بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، في العاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين على المستوى الثقافي.

تعاون مشترك:

تناول اللقاء، مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية، ونظيرتها البحرينية، بالمجالات الثقافية المتعددة، إذْ تم الاتفاق على أهمية تكثيف تبادل الأنشطة الفنية والثقافية، وكذلك الاستعانة بالخبرات المشتركة، والمشاركة بالمهرجانات والملتقيات والفعاليات الثقافية المتعددة التي تُقام في البلدين.

تبادل ثقافي:

رحبت وزيرة الثقافة، بالسفيرة البحرينية، مؤكدة عمق العلاقات بين الشعبين المصري والبحريني على الأصعدة كافة، متمنية للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة.



من جانبها، أعربت سفيرة البحرين بالقاهرة، عن سعادتها بلقاء وزيرة ثقافة مصر، معربة عن تطلعاتها لزيادة التعاون، والتبادل الثقافي، بين مصر والبحرين، خلال الفترة المُقلبة، مشيرة إلى أن قوة العلاقات الوثيقة، والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.