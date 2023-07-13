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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يختم جولة تفقدية استمرت 5 ساعات بـ3 مدن جديدة

جانب من جولة الوزير
جانب من جولة الوزير

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق، وموقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، والبالغ مساحتها 58914.4 فدان، وذلك فى ختام جولة استمرت لمدة 5 ساعات، بمدن القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة.

ورافق وزير الإسكان خلال جولته،  المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، ووائل شعبان، مساعدا نائب رئيس الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الـ3.


واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلي من المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وكذا موقف إعداد المخططات التفصيلية، وأعمال المرافق، إضافة لموقف تلقى ودراسة طلبات تقنين أوضاع أصحاب التواجدات على تلك الأراضي، حيث بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة حتى الآن نحو 88 ألف طلب.


وتفقد الجزار، المركز التكنولوجي المخصص للتعامل مع أصحاب التواجدات بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وشهد مراسم الافتتاح، وسيبدأ المركز فى استقبال الجمهور من يوم الأحد المقبل.


وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذا المركز هو الأول من نوعه بالمدن الجديدة، لخدمة عملاء التقنين والمساحات المضافة، ويضم 12 شباكا للاستعلام والاطلاع على المستندات المطلوبة، وسداد المبلغ المحدد لكل شريحة، والخزينة، والمراجع القانونى، والمراجع المالى.


وأضاف، أنه تم استحداث هذا المركز، ليكون منفصلاً عن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فيما يتعلق بالمعاملات على الوحدات والأراضي، وذلك منعا للتكدس، وتيسيرا وتسهيلا على عملاء التقنين، حيث من المتوقع أن يقدم المركز خدماته لنحو 88 ألف عميل تقدموا بطلبات تقنين الأوضاع.

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