«مارجينز» تخطط لإطلاق مشروع فندقى بالقاهرة الجديدة

تعتزم شركة مارجينز للتطوير العقارى إطلاق مشروع فندقى جديد بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 30 فداناً وذلك ضمن خطة الشركة للاستفادة من المزايا الاستثمارية للمدينة، ولتنويع محفظتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم منتج عقارى يتناسب مع التطورات السوقية.

وضمن هذا السياق قال المهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقارى، إن الشركة نجحت فى اقتناص موقع مميز وغير تقليدى للمشروع، بحيث يتناسب مع طبيعة النشاط المستهدف للمشروع وهو النشاط الفندقى، فى ظل توجه السوق العقارى بقوة نحو تدشين مشروعات فندقية لتلبية الطلب المحلى، وبما يتناسب مع تفضيلات العميل الأجنبى الراغب فى الاستثمار فى العقار المصرى.

واعتبر أن المشروع تتحقق به عناصر التميز والتى تتضمن الموقع المميز ودقة التصميم وجودة التنفيذ، بالإضافة إلى أنظمة السداد المناسبة وكذلك الأسعار التى تتلاءم مع التغيرات السوقية، مؤكدا أن الشركة تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية بحيث تتضمن مشروعات ذات أنشطة متعددة، وذلك بالتوازى مع استمرار دراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار.

ورأى أن المشروعات الفندقية تمثل منتجاً رئيسياً يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار، على أساس أن العميل الأجنبى يبحث عن وحدات بإدارة فندقية، كما أن هذا المنتج العقارى يمثل فرصة للعميل المحلى لتحقيق عائد كبير على الاستثمار، وذلك من خلال تأجير هذه الوحدة، مشيرا إلى أن الشركة دائمة الدراسة للسوق ولاحتياجات العملاء.

ولفت إلى أن نجاح الشركة فى الاستحواذ على مكانة رائدة فى السوق العقارى، وذلك من خلال الارتفاع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها الحالية؛ يعزز خطتها لإطلاق مشروع جديد، كما أنه يحقق خططها التوسعية الطموحة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل لمشروع ZAI بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ الاستعداد لتنفيذ أعمال الواجهات والتشطيبات النهائية للمشروع، كما تم الانتهاء من تسويق المشروع بالكامل، ومن المخطط بدء التسليم للعملاء منتصف 2024، مشيرا إلى أن المشروع تجارى إدارى طبى يقع فى مكان مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة.