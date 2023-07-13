رئيس جامعة المنيا يكرم منسقي الاختبارات الإلكترونية

كرَّمَ الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، منسقي الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بالطب البشري والتمريض والصيدلة وطب الأسنان، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم في نجاح أعمال الاختبارات الإلكترونية، بما يحققُّ الأهداف التعليمية.

جاء ذلك بحضور د. وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ود. أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ودكتور مصطفي خليل نائب مدير المركز، وشمل التكريم: دكتورة نهى أنور حسين منسق كلية الطب، ودكتور محمود الدالي منسق كلية الصيدلة، ودكتورة مروة عبدالباقي منسق كلية التمريض، ودكتورة شيماء أحمد رضوان منسق كلية طب الأسنان.

أشاد رئيس الجامعة، بالدور الكبير لمركز الاختبارات الإلكترونية، في انتظام الاختبارات وإنجاحها ومجهوداته في استقبال ما يزيد عن 9400 طالب علي مدار 3 فترات يوميًّا ولمدة شهر، إذْ استقبل المركز 3210 طلاب بكلية التمريض لأداء الاختبارات في 23 مقررًا، بينما أدي بالمركز 1400 طالب بكلية الصيدلة، اختباراتهم فيما يقارب 120 مقررًّا، موزعين علي البرنامج العادي والفارم دي والإكلينيكي والجامعة الأهلية، كما أدي 4050 طالبًا بكلية الطب اختباراتهم في 70 مقررًّا، وأخيرًا في طب الأسنان أدي 740 طالبًا الاختبارات في 120 مقررًّا.

أكد دكتور عصام فرحات، أن نجاح الجامعة في إجراء الاختبارات الإلكترونية، لكليات القطاع الطبي كأسبقية أولي جاء نتيجة لرفع كفاءة بنيتها التحتية المعلوماتية، في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزارة التعليم العالي بميكنة الاختبارات بالجامعات، تحقيقًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب، والاستفادة من التطور التكنولوجي للتحول الرقمي.

أضاف رئيس الجامعة، أن مركز الاختبارات الإلكترونية يعمل بطاقة استيعابية، تصل إلى 1080 جهاز حاسب آلي، لأداء الطلاب اختباراتهم الإلكترونية به، وجارٍ حاليًّا تجهيز المركز ورفع طاقته الاستيعابية لاستيعاب 4600 طالب لخدمة باقي كليات الجامعة.

جدير بالذكر، أن المركز مستمر في إجراء امتحانات برنامج الطب التكاملي، خلال شهر يوليو الجاري، وسوف يعاود نشاطه خلال شهر سبتمبر المقبل، لاختبارات الدور الثاني والدور الصيفي، وامتحانات الفرق الثالثة والخامسة لكلية الطب.