عاجل
تفعيل دور مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار شرط استقرار السودان مصر تتحمل الغالبية العظمى من لاجئي السودان وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون الأمني بين البلدين السائق طفل.. حجز ميكروباص عرّض حياة المواطنين للخطر
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة

جولة وزير الاسكان
جولة وزير الاسكان

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أرابيلا والدبلوماسيين، حيث جار تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، ويرافقه فى الجولة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جاء ذلك عقب تفقده مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

txt

إغلاق حجز وحدات مشروع لؤلؤة اليوم في 4 مدن

txt

وزير الإسكان يبدأ جولة تفقدية اليوم بالقاهرة الجديدة والشروق والعبور

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بشارع جمال عبدالناصر، لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي للأعمال، والذى أوضح، أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أول ممشى رياضي، وتراك للدراجات بالمدينة بطول 3 كم في اتجاهين، وبعرض 7 أمتار، ومزود بمظلات حديثة "برجولات" يتم تنفيذها باستخدام مواد مستدامة، سهلة الفك والتركيب، لتتحمل العوامل الجوية، إضافة إلى زراعة أشجار  من نوع "البونسيانا" على طول الممشى لحماية مرتاديه من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس، وتم مد شبكة إنارة لكامل الممشى.

مواد متعلقة

إغلاق حجز وحدات مشروع لؤلؤة اليوم في 4 مدن

وزير الإسكان يبدأ جولة تفقدية اليوم بالقاهرة الجديدة والشروق والعبور

بيع وحدات مهنية وإدارية بمدينة السادات لتوفير الخدمات

نائب وزير الإسكان يتابع مع بعثة البنك الدولي برنامج خدمات الصرف الصحي

الإسكان تعقد مزادًا علنيًا لبيع مخبز بمدينة بدر

موعد جلسة المزاد العلنى لطرح 13 محلًا تجاريًا وصيدليتين بـ حدائق أكتوبر
الجريدة الورقية