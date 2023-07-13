جامعة القناة تدرب العاملين بالطب البيطري بالإسماعيلية على "التربية المنزلية للدواجن"

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والمستمرة بالمبادرات الرئاسية والقومية المختلفة، والهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية المهارات والمعارف ....وتابع أنه في إطار مبادرة صنايعية مصر- فقد نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا للعاملين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية عن "التربية المنزلية الدواجن" ، وذلك بهدف تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في زيادة دخل الأسرة، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي لها، وللمجتمع ككل

أقيم البرنامج بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية على مدار يومين متتاليين، وبحضور 32 متدرب.

قام بالتدريب الدكتور عادل النبتيتي الأستاذ بقسم تنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، حيث تناول كيفية إنشاء عنبر منزلي مصغر لتربية الدواجن، وتعريف بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الإنشاء، مع تقديم النصائح والإرشادات عن مميزات وعيوب تربية الدواجن، واختيار التوقيت المناسب لبدء دورة التسمين، و كيفية اختيار العلف المناسب، وضرورة المتابعة البيطرية، مع شرح لكيفية حساب تكلفة الدورة من حيث مدخلات الإنتاج، وحساب الربح الصافي بعد حساب معدلات التحويل الغذائي

تم تنفيذ البرنامج التدريبي بإشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.