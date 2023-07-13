الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات لتنسيق الكليات 2023 إلكترونيًّا

يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات، يأتي ذلك عقب تحديد موعد تسجيل اختبار القدرات، حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات ضمن تنسيق الكليات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق، في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27 من نفس الشهر.

الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات

توفر أصل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه

وجود صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات

اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب وجود عدد 2 صورة شخصية.

قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان - دمياط - بنها - بني سويف.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات الفنون الجميلة فنون- عمارة.

شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس.

كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية و التربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

رئيس جامعة الأزهر

وفي سياق آخر صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.، حيث يبدأ التسجيل السبت القادم الموافق 15 من يوليو الجارى 2023م ولمدة أسبوعين.

كليات يشترط للقبول فيها أداء اختبار

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة.

كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمى - أدبى)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال

كليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.