طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية للعام الدراسي 2022-2023.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM غدًا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، يؤدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بإجمالي عدد طلاب نحو 783 ألف طالب وطالبة بشعبتيها الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية في المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2023:

اللغة الأجنبية الثانية هي مادة أساسية تضاف إلى المجموع النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة التي تؤهل للالتحاق بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

تضم مادة اللغة الأجنبية الثانية اختيار اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

يبلغ مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح في المادة 20 درجة بنسبة 50 في المائة.

يتضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالًا من بينها: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.

يحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس مخرجات التعليم.

يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان، ويسلمونها في نهاية الامتحان مع تنبيهم على عدم الكتابة فيها.

تحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الأساسية على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت.

يؤدي طلاب الثانوية العامة أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، ويحل الأسئلة المقالية في ورقة خاصة بذلك.

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حرصه على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وجَّه وزير التربية والتعليم بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بمكافحة الغش داخل امتحانات الثانوية العامة.