الثانوية العامة 2023|مواصفات الورقة الامتحانية للغة الأجنبية الثانية

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة 2023، ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية غدا الأحد، امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بإجمالي عدد طلاب نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2023

اللغة الأجنبية الثانية هي مادة أساسية تضاف إلى المجموع النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة التي تؤهل للالتحاق بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويختار طلاب الثانوية العامة لغة أجنبية ثانية لدراستها من بين اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.

ويبلغ مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح في المادة 20 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالًا من بينها: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس مخرجات التعليم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهاية الامتحان مع تنبيهم على عدم الكتابة فيها.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الأساسية على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، ويحل الأسئلة المقالية في ورقة خاصة بذلك.

ويجب على الملاحظين تدبيس ورقة الإجابة على الأسئلة المقالية مع نموذج البابل شيت لامتحانات الثانوية العامة لضمان حق الطالب وحصوله على جميع الدرجات.

وتصحح جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سواء الموضوعية أو المقالية.

