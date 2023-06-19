ملاحظات وزير التعليم على امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملاحظاته خلال تفقده امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه وجد بعض الملاحظات خلال جولته لمتابعة امتحانات الثانوية العامة فى محافظة كفر الشيخ، ويجب توضيحها من أجل مصلحة الطالب.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، وتهدر وقت الامتحان وجهده.

ودعا وزير التربية والتعليم الطلاب إلى التظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط من أجل توفير الوقت والجهد في الإجابة.

ونبه وزير التربية والتعليم على الملاحظين بعدم ترك أى كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق مع ضرورة تسليمها لرئيس اللجنة.

ووجه وزير التربية والتعليم بعدم تأخير توزيع ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة مراعاة توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة تأكد الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة من أجل طمأنته والحفاظ على حقوقه.



وأكد وزير التربية والتعليم الطلاب أن نظام التصحيح الإلكتروني لورقة إجابة البابل شيت يحفظ حق الطلاب ويحقق تكافؤ الفرص.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى انضباط امتحانات الثانوية العامة حتى الآن والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة بشكل دقيق، من: التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.

