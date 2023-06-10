انتظام امتحانات اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

انتظمت، اليوم السبت، لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، القسم العلمي، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023 للأسبوع الثاني على التوالي.

وترأس الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا تنظيميًا ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للتأكيد على التعليمات الخاصة بالامتحانات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، واتخاذ التدابير الصحية كافة؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن الامتحانات تجرى بـ 10 لجان امتحانية موزعة على محافظة الإسكندرية.