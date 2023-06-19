وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مراجعة صيانة لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تستهدف توفير سبل الراحة للطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من أي امتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم على مسئولية رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة عن تشغيل الكاميرات منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها.

مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد وزير التربية والتعليم حرصه على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بمكافحة الغش داخل امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على التفتيش قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2023 والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات سمارت أو إلكترونية.

ونبه وزير التربية والتعليم على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأى نوع من الغش.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها خلال لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وثمّن وزير التربية والتعليم بالجهود المبذولة خلال الامتحانات السابقة والالتزام بجميع الضوابط والآليات مما أثمر عن عدم وجود أي مخالفات أو معوقات أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة الاستمرارية على هذا النهج في امتحانات الثانوية العامة المقبلة من أجل ضبط جميع الامتحانات والحفاظ على حقوق الطلاب.