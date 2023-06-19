رئيس الخطة والموازنة بـ"النواب": أزمة  الدولار مشكلة عالمية

أكد الدكتور فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، بمجلس النواب ، والمستشار الاقتصادى للرئيس، أن الاقتصاد المصرى يقف على قواعد صلبة ، وأن أزمة الدولار ، وندرة النقد الأجنبى، هى مشكلة عالمية وليست مصرية فقط، حيث تسببت فيها عوامل متعددة ، منها وباء كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، التي زادت الأزمة اشتعالاً.

وأضاف الفقى ، فى لقاء بالاتحادِ المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة الدكتور محرم هلال ، أن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة ، فى الإسكندرية جعلت الدولار ، يتراجع بنحو جنيهين ونصف الجنيه ، إلى أربعة جنيهات ، موضحاً أن هذه التصريحات مطمئنةٌ للمواطن ، وفيها رسائل لصندوق النقد الدولى ، حيث أكد الرئيس أنه لا يمكن عمل تعويم آخر للجنيه ، أو تغيير للفائدة ؛ لأن المواطن لن يتحمل مزيداً من الغلاء ، وهذ أمن قومى ، لا تهاون فيه .

واوضح د. الفقى أن هناك خمسة منافذ للعملة الصعبة ، أولها الصادرات البترولية وغير البترولية ، بما فيها الغاز ، ثم تحويلات المصريين فى الخارج ، وقد بدأت تتأثر حالياً ، وتتراجع ، ويُتوقع أن تصل الى 34 مليار دولار ، بنهاية يونيو الجارى ، بينما لم تتجاوز فى العام 32,5 مليار دولار ، أما المنفذ أو المورد الثالث ، فهو السياحة ، وهى تسير بشكلٍ طيبٍ ، وقد تأتي بنحو 14 مليار دولار ، ولكنها لا تدخل إلى خزينة الدولة، أو البنك المركزى مباشرة ، بل تكون فى حوزة الشركات السياحية ، ويمكن أن تتنازل شركات السياحة عن 25 % من حصيلتها الدولارية للبنوك ، فهى تضطر لدفع مرتبات العاملين والموظفين ، وبالتالى تستبدل الدولار ، أو تضعه كودائع ، وتشترى مستلزماتها الفندقية والمحلية ، من السوق المصرى ، وبالتالى تستبدل الدولار بالجنيه .

أما المورد الرابع ، فهو قناة السويس وإيراداتها ، وهى تدخل مباشرة لخزينة الدولة ، والبنك المركزى ، وقد تصل الى 3،2 مليار دولار ، ثم هناك مايسمى بالاستثمارت المباشرة وغير المباشرة ، وقد أُعطيت بالفعل مزايا متعددة للمستثمرين .

وحول برامج تعامل مصر مع صندوق النقد الدولى ، قال الفقى إنها جميعاً برامج ناجحة ، وانتهت بسلام ، وكان آخرها برنامج عام 2016 ، لكن البرنامج الحالى يواجه تحدياً ، وهو الإصلاح الهيكلى ، وليس الإصلاح المالى ، فالإصلاح المالى بالنسبة لنا سهل ونعرف إدارته جيداً ، لكن الإصلاح الهيكلى الذى يريده الصندوق ، وهو أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد المصرى ، فهو صعب جداً ، ويحتاج لسنوات ، لأن الدولة هى من تتحمل العبء الأكبر فى الاقتصاد الوطنى ، حتى الغلاء ، فإن المواطن لايعاتب القطاع الخاص عليه ، ولكنه يوجه أصابع الاتهام واللوم ، إلى الحكومة مباشرة .

وتطرق الفقى الى أن الاقتصاد المصرى ، ذو أساس متين ، وليس هشاً ، وهو ما يتحدث عنه صندوق النقد الدولى ، فنحن لدينا بنية تحتية ممتازة وننفق نحو 99 مليار جنيه على البحث العلمى ، ولدينا شبكات طرق ومواصلات على أعلى مستوى ، وجامعات تُفتح كل يوم ، وننفق حسب الاستحقاق الدستورى من 3% الى 4% من الموازنة على الصحة ، ولدينا قطاع خدمى كبير ، ونحن جادون فى أعمال التشييد والبناء والإسكان ، بكل أنواعه ، ولدينا حياة كريمة ، و قطاعات الزراعة والصناعة ممتازة .

ونبه الفقى الى أن أزمة الدولار والنقد الاجنبى لن تستمر وستنتهى , خاصة وأن التأكيد جاء من الدولة ، أنه لامزيد من التعويم ، وبالتالى ننبه أن من لديه دولارات ، يجب ألا يحتفظ بها ، لان السعر لن يزداد مجدداً , برغم وجود السوق السوداء ، ولايمكن للمركزى تحمل المزيد ، لأن المركزى ، يرفض تماماً التضخم وهو تحدٍ بالنسبة له.

وكشف الفقى عن قيام وزيرة الهجرة ، بعد تواصله معها ، بحث المصريين فى الخارج على التدخل ، وقاموا بمبادرة جمع مليار دولار ، لضخها فى السوق المصرى ، وتمنى الفقى لو أن المصريين فى الخارج ، يشترون المصرف المتحد المعرض كله للبيع لمستثمر أجنبى ، كذلك حصة 20% فى بنك الاسكندرية .

وكشف د. فخرى الفقى عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، الذى نصح باللجوء للشركاء الرئيسيين والإقليميين , وهم أشقاؤنا الخليجيون ، والذين قالوا إن لهم وديعة 30 مليار دولار ، فى البنك المركزى المصرى ، وعرضنا عليهم تجديد الودائع والفوائد .

كما اتفقنا مع البنك الدولى على حصة 3% للدعم ، ثم اللجوء لبنوك نحن اشتركنا فى تأسيسها ، ولنا حصص فيها ، وهى البنك الأسيوى وبنك التنمية الإفريقى ، ويأتى بعدها البنك الأوروبى للتنمية والإعمار ، مع تحقيق نسبة نمو تصل الى 4،5 % أى ضعف نسبة الزيادة السكانية ، وكلها مؤشرات على بداية تراجع وتهاوى الدولار .

ومن جانبه ، أكد الدكتور محرم هلال ، رئيس اتحاد المستثمرين ، وعضو المجلس الأعلي للاستثمار ، علي النجاح الكبير ، الذي حققته القيادة السياسية والحكومة ، داعياً إلي المزيد من المساندة للدولة المصرية ، و إعلاء المصلحة العليا للوطن ، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة للسيد الرئيس ، ليس بالعاطفة فقط ، وإنما بالمشاركة ، لتحقيق أهداف مصر ، وبث روح التفاؤل والثقة ، والعمل بروح الفريق الواحد ، وإيثار الوطن عما سواه ، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه .

كما كشف هلال عن لقاءٍ يُعقد خلال أيامٍ ، مع رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفي مدبولي ، بحضور رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ، سامي سليمان ، وذلك لمناقشة مشكلات السياحة ، بتلك المنطقة ، والتي تم إثارتها خلال الاجتماع الأخير ، الذي عقده رئيس الوزراء ، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .