جامعة قناة السويس الخامسة على الجامعات المصرية فى تصنيف تايمز العالمى

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن إدراج جامعة قناة السويس للعام الخامس على التوالي في تصنيف تأثير الاستدامة يعد إنجازا كبيرا ويميز الجامعة كرائد عالمي.

وأعلن رئيس الجامعة أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي أصدرت نتيجة تصنيف تأثير الاستدامة للعام.2023 والتي شملت 1625 جامعة على مستوى العالم تنتمي 112 دولة. وصنفت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 600 جامعة عالميا فى تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة، وبترتيب الخامس على 37 جامعة مصرية

كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة قناة السويس، لجهودهم البحثية والأكاديمية التى تحفظ للجامعة مكانتها ضمن الجامعات العالمية.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تميز جامعة قناة السويس فى هذا المجال جاء نتيجة لحرص إدارة الجامعة على إتباع رؤية مصر 2030 فى تحقيق أهداف التنمية

المستدامة للامم المتحدة، من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة الداعمة لاهداف التنمية، موضحا مدى التزام الجامعة ليس فقط بدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التدريس والبحث ونقل المعرفة ولكن أيضا لتجسيد الأهداف فى الممارسات والسياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسة .وكذلك تقديم أدلة يمكن التحقق منها على أنشطتها.

بينما أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولى أن جامعة قناة السويس قد حققت ترتيبا دولياً فى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرلهذا العام.