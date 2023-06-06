الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

ورشة تصنيع مستحضرات التجميل في صيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة

ورشة في الجامعة الألمانية
ورشة في الجامعة الألمانية بالقاهرة

نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الألمانية بالقاهرة ورشتي عمل لطلاب وخريجي الكلية تحت إشراف الدكتور محمد العزيزي عميد الكلية. 

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جاءت الأولى بعنوان "كيف تبدأ مشروعك في تصنيع  مستحضرات التجميل" ويعد هذا المشروع  من المشروعات التي تصل فيها نسبة النجاح إلى معدلات مرتفعة للغاية نظراً للاستهلاك اليومي منها، ونمو سوقها يومًا بعد يوم

شارك في فاعليات أعمال الورشة إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي سلطت الضوء على الكيفية الملائمة لتأسيس وإدارة المشاريع  من حيث إعداد دراسة الجدوى وتحديد خصائص المنتج، وفهم الجمهور المستهدف، ودراسة المنافسين، واختيار وبناء علامة تجارية ناجحة، وتحديد تستراتيجية التسويق والبيع المناسبة. 

وأشرف على ورشة العمل الدكتور شهير عزيز مدرس الصيدلانيات بالكلية والدكتور زياد الديب المدير التنفيذي  للشركة.

ورشة الجامعة الألمانية 

ورشة تحليل الأدوية في الجامعة الألمانية

تضمنت فاعليات أعمال الورشة الثانية تدريب الملتحقين بها على أسس تشغيل جهاز UPLC-MSMS الذى يستخدم على نطاق واسع في مجال تطوير وتحليل الأدوية والعقاقير لأنه يقوم بتأكيد الوزن الجزيئي وتحديد التركيب الكيميائي بسرعة ودقة، هذه الميزات تسرع عملية تخليق وأختبار كفاءة الاكتشاف بدءاً من تخليق مجموعة واسعة من المنتجات حتى التثبت من التطبيقات المحتملة لتطوير الأدوية  مثل قراءة نسب بعض الأدوية الحساسة والمعقدة التي لا تستطيع الأجهزة الأخرى قراءتها و تحديد نسب الأدوية التى تحتاجها كل حالة على حدة. 

ويعد هذا الجهاز أحدث إصدار لأجهزة التحليل الألي التي تستخدم في الصناعات الدوائية والحيوية والذي  تتفرد الجامعة الالمانية في القاهرة بتدريب الطلاب على تشغيله بشكل مباشر لإعدادهم للتنافسية العالمية .

شارك في الإشراف وتنظيم فاعليات أعمال هذه الورشة  الدكتورة رشا حنفي نائب عميد الكلية للشئون الطلابية، والدكاترة محمد عبدالحليم الأستاذ المساعد بالكلية، ودينا أبو شادي، وماجي ماجد.

ويأتي انعقاد ورش العمل المختلفة ضمن جهود الجامعة إيمانًا منها بدور التعليم المستمر وأهمية تنمية مهارات الطلاب وخريجي الكلية وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في البحث العلمي والتصنيع الدوائي نظراً لما يشهده العالم من تطور متسارع في جميع فروع العلوم، وهو أمر لا غنى عنه لمواكبة التغيرات غير المسبوقة التي تحدث بما يساهم في تفسير وفهم المستجدات التي من شأنها تلبية الحاجة المتزايدة للمعرفة والتنافسية من أجل تطوير حياة البشرية.

ورشة عمل الجامعة الألمانية بالقاهرة 

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