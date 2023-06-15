السيسي: كل اللي بنعمله مش علشانا احنا (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل ما تفعله الدولة من تنمية يستهدف أولاد وأحفاد المصريين، قائلا: "الناس اللى فى مصر لازم تعرف إن هو ده المستقبل".

وتابع "السيسي" خلال كلمته خلال افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس، أن: "كان فيه شاب في البحيرة إمبارح بيقولي عاوز أطمن على بكره بتاعي ..صحيح !!!..كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا ..علشان ولاد مصر وأحفادهم".

وجه السيسي للشعب المصري، رسالة مفادها: "هنفضل نشتغل، واللي بتشوفوه ده خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة بها شغل في نفس المستوى".

أهم معلومات عن محطة تحيا مصر بالإسكندرية

وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية مشروع إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية حيث بدأ التحدى الكبير فى الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا وعلى الرغم من القيود التى فرضتها الجانحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التى تتراوح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وتمثل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالى مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم 10 أشهر.

بعد مرحلة الردم بدأت أعمال تحسين التربة ثم أعقبها أعمال إنشاء العناصر الرأسية والأرصفة وقد استغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية قرابة 24 شهر لتبدأ رحلة إنشاء المرافق والمبانى وعلى التوازى مع ذلك تم التعاقد على شراء كل المعدات الثقيلة للمحطة من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحات.

كما تم وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمى متخصص فى مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA-CGM والتى قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حيث تم إنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة والتى أشرفت على إعداد وتجهيز المحطة للتشغيل وتدبير معدات ذات مواصفات فنية عالية وهى الأولى من نوعها فى مصر حتى تتواكب مع التطور الهائل فى أبعاد ومواصفات السفن.