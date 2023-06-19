تراجع جديد يخيم على أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب.. حالة من التراجعات تخيم على أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين في أسواق الصاغة المصرية، وانخفض سعر الجرام بنحو 20 جنيها مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام، وتراجع سعر المعدن الاصفر في عيار 24 ليسجل 2526 جنيها للجرام.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 25 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع التراجع اليوم 45 جنيها للجرام حتى الآن.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين في أسواق الصاغة المصرية، للوقوف على آخر المستجدات التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الساعة، وتأتي الأسعار على النحو الآاتي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الاسواق المصرية

الذهب

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1950 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 7.8 دولار بنسبة 0.40%، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

الاستثمار في الذهب

يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لأسباب عدة من بينها المحافظة على القيمة، حيث يعتبر الذهب واحدًا من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وتجدر الإشارة أن اسعار الذهب أختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصديروالتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعارالعملات واوقية الذهب.