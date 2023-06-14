عثمان يتابع الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الغرفة التجارية

تابع المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، وإيهاب زهدي أمين الصندوق، الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الغرفة التجارية، المقرر لها السبت المقبل وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ إبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحًا، وذلك استعدادًا لانتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقًا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣، الصادر في ٧ إبريل ٢٠٢٣.

انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر:

من جانبه أعلن المهندس أحمد عثمان، انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك بلجنتي أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة.

أعلن المهندس أحمد عثمان، أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ فردًا و٣٥٩ شركة، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ فردًا، ٣٧١ شركة بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ فردًا، و٧٣٠ شركة، بإجمالي ٨٣٤٥ صوتًا.

جاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب الترتيب الأبجدي بالقوائم الانتخابية، كلا من إبراهيم محمود السيد خميرة، أحمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم إبراهيم، حسام الدين حسين، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر أحمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد أحمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود إسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبدالعزيز.