نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة يعلن أسماء العشرة الأوائل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية قد أعلنت نتيجة الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 ، مؤكداً أن الامتحانات أنتهت بالكلية الأربعاء الموافق 14 يونيو، وبذلك تكون كلية العلوم الصحية أولى كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية التي تُعلن نتائجها للطلاب بعد 5 أيام فقط من إنتهاء الامتحانات.

وفي سياق متصل- قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية باعتماد النتيجة، وجاءت نسبة النجاح بالمقررات الدراسية كالتالي: تسويق إلكتروني %100 ، بيولوجيا جزيئية متقدمة %100 ، قضايا مجتمعية %99، حاسب آلي %99 ، علم التشريح والأنسجة % 82 ، علم وظائف الأعضاء %87 ، علم الوراثة الطبية

% 89 ، علم الاحياء الدقيقة (الميكروبيولوجي) % 84.

حضر اعتماد النتيجة الدكتورة نها محمد كامل منسق برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية والدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم، أحمد السيد مسئول شئون الطلاب ببرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

هذا وقام " عادل حسن " بإعلان نتيجة الطلاب العشرة الأوائل والتى جاءت كالتالي إسراء رأفت صديق بالمركز الأول ، إسراء فوزي نصر بالمركز الثاني، مريم حسام السيد بالمركز الثالث ، مريم مصطفى عطية بالمركز الثالث مكرر ، مديحة الشحات إسماعيل بالمركز الخامس ، منار إكرامي عبد الحليم بالمركز السادس ، أمنية أحمد محمد بالمركز السابع ، أمينه عبد المعبود محمد عبد الرسول بالمركز الثامن ، رنا إيهاب عبد العزيز بالمركز التاسع ، حسناء أحمد سيد بالمركز العاشر .

كما حرص نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تقديم الشكر لفريق العمل ببرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية بقيادة الدكتورة نها كامل ، مُقدماً التهنئة لأبنائه الطلاب متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح.