انطلاق ملتقى التوظيف السابع عشر في الجامعة الألمانية بالقاهرة

افتتح الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور إيهاب كامل أبو الخير نائب رئيس الجامعة للشئون الطلابية، ملتقى التدريب والتوظيف السابع عشر.

ويعد ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة حدثا سنويا يقوم بتنظيمه فريق عمل مكتب التدريب والتوظيف Scad office.

ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة

وتتبنى الملتقى الجامعة الألمانية بالقاهرة لتحقيق عدة أهداف أهمها تعريف الطلاب وشباب الخريجين بفرص العمل المتاحة لهم، والوقوف على نوعية المهارات والقدرات التي يتطلبها سوق العمل وتتوافق مع قدراتهم التي أكتسبوها من خلال الدورات التدريبية التي التحقوا بها كشرط أساسي في دراساتهم.

ومن جانب آخر فهي تعد فرصة للشركات ومؤسسات الأعمال للتعرف على نوعية المهارات والقدرات والمعارف التي تقوم الكلية بتنميتها لدى الطلاب والخريجين للإستفادة منها سواء كان للتدريب أو الألتحاق بالوظائف لديهم.

ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة

مشاركات في ملتقى الجامعة الألمانية بالقاهرة

وشارك في ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة طلاب مختلف كليات الجامعة السبع وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وبحضور الرعاة الرسميين له الممثلين لبنك مصر، واورنج، واتصالات، والبنك الأهلي المصري، وبنك التعمير و الإسكان، وشركة بيتي لمنتجات الألبان و العصائر، وشركة فاليو المتخصصة في مجال البرمجيات الخاصة بصناعة السيارات، وشركة VERTO WAVE المصرية العاملة في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا لمعلومات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، وشركة اكسبليو Expleo للهندسة والتكنولوجيا والاستشارات.

ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة

كما شارك في ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة أكثر من 125 شركة متخصصة في مجالات عدة منها: الهندسة، والصناعة، والبنوك، والبرمجيات و تكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والتجارة الالكترونية، والمحاماة والشئون القانونية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والرعاية الصحية، والاتصالات، والإنشاءات والمقاولات، والأغذية و المشروبات الغازية، والأثاث، والأجهزة المنزلية والإلكترونية والنقل الجماعي.

بالإضافة إلى مشاركة عدد من الهيئات الالمانية في ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة، منها: جامعات أولم، وبرلين الحرة، والجامعة الألمانية الدولية، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD .

ملتقى التوظيف في الجامعة الألمانية بالقاهرة