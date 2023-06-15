عدد أيام إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة، إجازة عيد الأضحى المبارك، بغية معرفة الإجازة قبل استئناف الامتحانات مرة أخرى، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بداية من الأحد المقبل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

إجازة عيد الأضحى للموظفين

يحصل الموظفون على 5 أيام إجازة لعيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 إجازة بمناسبة وقفة عرفات 2023، حتى يوم السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام إجازة عيد الأضحى.

وقفة عرفات

يوافق يوم وقفة عرفات 9 ذي الحجة 1444 الثلاثاء 27 يونيو 2023، وسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 1444 يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ولكن ستحسم دار الإفتاء الأحد المقبل رسميًا موعد بداية شهر ذي الحجة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.

موعد بداية شهر ذي الحجة

ويتم استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء، عقب أذان المغرب، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وبذلك سيكون الإثنين المقبل 19 يونيو 2023 موعد بداية شهر ذي الحجة، في العديد من الدول.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظات الجمهورية

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:22 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مطروح 5:34 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في السويس 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دمياط 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في العريش 5:08 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الطور 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سانت کاترین 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في طابا 5:08 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في قنا 5:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أسوان 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:37 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الخارجة 5:36 صباحًا.

موعد صلاة العيد في السلوم 5:42 صباحًا.

موعد صلاة العيد في نويبع 5:10 صباحًا.

موعد صلاة العيد في حلايب 5:17 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:19 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بني سويف 5:24 صباحًا

موعد صلاة العيد في المنيا 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:22 صباحًا.

موعد صلاة العيد في طنطا 5:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:19 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بنها 5:21 صباحًا.

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة

يحصل طلاب الثانوية العامة على 5 أيام إجازة لعيد الأضحى المبارك 2023 من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.