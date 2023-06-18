التوتر يخيم على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية بعد بدء امتحان اللغة العربية

امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. انطلق صباح اليوم، امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، وانتشر اولياء الامور أولادهم امام المدارس، وسادت حالة من التوتر والقلق على وجوه طلاب الثانوية العامة، الذيين انتظروا اولادهم خارج اللجان.

وقالت شيرين عاطف أحد أولياء الأمور، لـ "بوابة الوفد"، إن امتحان الاقتصاد الذي انتهوا منه الطلبة يوم الخميس الماضي كان صعب جدا واسئلته لم يدركها طلاب شعبة الادبي لاسيما طلاب العلمي .

امتحان اللغة العربية

وشهد محيط المدارس بالدقي بمحافظة الجيزة تشديدات أمنية من خلال نشر كردون أمني لمنع اندلاع أحداث شغب تعكر صفو الامتحانات.

امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الاثنين السابق بأداء امتحاني المواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية والوطنية والذي من المقرر أن ينتهي يوم ١٣ يوليو الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.