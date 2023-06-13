شكاوى من امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023

اشتكى طلاب الصف الثالث الثانوي من صعوبة وطول امتحان الإحصاء للثانوية العامة بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة بنظام البابل شيت في لجان مراقبة مؤمنة بالمدارس.

وبدأ الطلاب أداء امتحان الاقتصاد للثانوية العامة في الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، وتبعها فترة راحة لمدة نصف ساعة، ثم أدى الطلاب امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة من الساعة الـ 11 صباحًا وحتى الـ 12 والنصف ظهرًا.

رأي الطلاب في امتحان الإحصاء للثانوية العامة:

وأعرب الطلاب عن ضيقهم من امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023 الذي وصفوه بالصعب والطويل، وأنه يصلح لطلبة كليات الهندسة وليس طلاب الصف الثالث الثانوي.

ورأى الطلاب أن امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023 مؤشر لصعوبة امتحانات الرياضيات لهذا العام، وأنه أصابهم بالإحباط واليأس بعد تعثرهم في الإجابة على جميع الأسئلة.

وأوضح بعض طلاب الصف الثالث الثانوي أن امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023 كان يحتاج إلى وقت أكثر من الساعة والنصف، وأنهم لم يتمكنوا من الإجابة على جميع الأسئلة.

وتراوح أغلب ردود فعل الطلاب على امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2023 بين السهل والمتوسط، فيما رأي البعض أنه كان صعبًا للغاية مثل الإحصاء، وأنهم أصابوا بالعقدة النفسية من جميع الامتحانات.

وأعرب طلاب الثانوية العامة 2023 عن تخوفهم من امتحان اللغة العربية بعد ما رأوه من صعوبة في امتحاني الاقتصاد والإحصاء.

واعتبر بعض الطلاب أن امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2023 قد صدمهم في امتحانات العام الحالي، خصوصًا لطول الأسئلة واحتياجها وقت أطول للإجابة عليها فضلًا عن المراجعة، وهو عكس ما وعد به وزير التربية والتعليم.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وعد بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يتناسب مع الوقت المخصص لكل امتحان حتى يضمن الإجابة والمراجعة.

وتعهد وزير التربية والتعليم بأن تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 من دون أية مشكلات أو عراقيل وأن يراعى المدة الزمنية المخصصة للامتحان عند اختيار الأسئلة.

