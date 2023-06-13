بدء امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023 بالبابل شيت

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، منذ قليل، أداء امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة في الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف تنتهي في الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وانتهى طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان الاقتصاد للثانوية العامة منذ نصف ساعة حصل خلالها الطلاب على فترة راحة.

وتم تفتيش طلاب الثانوية العامة مرة أخرى قبل دخولهم اللجان الامتحانية بواسطة العصا الإلكترونية للتحقق من عدم وجود أية أجهزة إلكترونية.

امتحان الإحصاء للثانوية العامة

يجرى امتحان الإحصاء للثانوية العامة داخل لجان مؤمنة بشكل تام ومراقبة في مختلف أنحاء الجمهورية، بنظام البابل شيت.

وتعد الإحصاء للثانوية العامة مادة نجاح ورسوب فقط وغير مضافة لمجموع الثانوية العامة النهائي التي تسلم لمكتب التنسيق.

ويحتسب النجاح في مادتي الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة من خلال الحصول على نصف الدرجة الكلية في الامتحانين بشكل كلي، ولا يشترط النجاح في كل مادة.



مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة

يضم امتحان الإحصاء للثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" دون وجود أية أسئلة مقالية.

وتحتوي كراسة أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة على القوانين الخاصة بالمادة، لمساعدة الطالب في الاستعانة بها في الإجابة.

ويحتوي امتحان الإحصاء للثانوية العامة على أكثر من باركود للتقليل من الغش الإلكتروني وإثبات حق الطالب.

ويتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في الوزارة سير امتحان الإحصاء للثانوية العامة للتأكد من انتظام العملية الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم على حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتورط في الغش.

ويتواصل خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، مع رؤساء اللجان في المحافظات لمتابعة سير امتحان الإحصاء للثانوية العامة والتعرف على أية مشكلات والعمل على حلها.

وترصد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة المركزية في وزارة التربية والتعليم أية عمليات غش إلكتروني وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.