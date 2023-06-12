متى عيد الأضحى 2023 وفقًا للحسابات الفلكية؟

يتساءل العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع «جوجل»، اليوم الإثنين، متي عيد الأضحي 2023، بالتزامن مع بدأ العد التنازلي لاقتراب عيد الأضحي المبارك لهذا العام 1444هـ الموافق 2023م.

متى عيد الأضحى 2023

وفق لما جاء في بيان مركز الفلك الدولي، فأن ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023م، الموافق 29 ذي القعدة 1444هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي".

وتابع البيان، أنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى 2023

ولفت مركز الفلك الدولي أنه "بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة.

وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة.

وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة.

وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة.

والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدًا لتمكن الرؤية.

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

وكشف بيان مركز الفلك الدولي، أنه نظرًا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول".