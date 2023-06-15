كولومبيا تبحث عن الكلب ويلسون مُنقذ أطفال الأدغال

بعد انتهاء أزمة أطفال الأدغال في كولومبيا، الذين اثارت قصتهم ضجة كبيرة، وعثر عليهم بفضل الكلب ويلسون، الذي لُقب بالبطل، اختفى ويلسون، أثناء رحلة البحث ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

الكلب ويلسون البلجيكي الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، والبارع في تفقد الأثر، ساعد في العثور على أول علامة على الأطفال وساعد في توجيه المنقذين إلى الأشقاء المفقودين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و9 و4 و1، والذين تم العثور عليهم أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرتهم في منطقة الأمازون.

عثر على الأطفال تحالف من القوات العسكرية والسكان الأصليين في المنطقة يوم الجمعة الماضي، في منطقة نائية في كولومبيا، وكان يأمل الفريق في أن يكون ويلسون مع الأطفال، إلا أنه لم يكن هناك أي علامة على وجود الكلب عندما تم العثور عليهم في الغابة.

الأطفال بعد نقلهم للمستشفى

مهمة ويلسون:

ويلسون كان ضمن فريق البحث عن الأطفال المفقودين، بعد سقوط طائرتهم، وعثر خلال بحثه على كوخا لجأ إليه الأطفال بعد تحطم طائرتهم، لكنه هرب من مرافقه خلال رحلة البحث، لكن عثر الفريق على بصمة مخلبة بجانب آثار طفل، مما جعلهم يعتقدون أنه كان يرافقهم عندما كانوا مفقودين لأيام عدة قبل أن يفقد مرة أخرى.

حياة ويلسون:

تم تدريب ويلسون عسكريًّا وهو في عمر 5 أشهر في مركز الكلاب التابع للجيش الوطني جنوب بوغوتا، وبعد نحو 14 شهرًا، تم نقله إلى القيادة المشتركة للعمليات الخاصة للقوات العسكرية، إذْ برع وعرف بولائه وشجاعته.

تدرب ويلسون على مهارات إزالة الألغام، واكتشاف المواد المخدرة، وكشف المتفجرات، والبحث والإنقاذ وغيرها من المهارات، ومنذ الانتهاء من التدريب، شارك ويلسون في عمليات الكشف عن تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب والعمليات الإنسانية.

بسبب براعة ويلسون وقدرته على تفقد آثار الأقدام القديمة وآثار الأشخاص، وقال قائد فريق الإنقاذ: "إن هذه المهارات جعلت لويلسون دورًا أساسيًا في البحث عن الأطفال المفقودين، الذين يتعافون الآن في مستشفى عسكري في بوغوتا".

الأطفال يرسمون ويلسون:

الأطفال الأربعة يرقدون حاليًّا في المستشفى، وتكريمًا لويلسون قاموا بعمل رسومات ملونة مؤثرة لكلب الإنقاذ البلجيكي، الذي فُقد خلال مهمة إنقاذهم.

ابتكر لأطفال الرسومات كمساهمة منهم في البحث المستمر عن الكلب الضائع.