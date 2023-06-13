احتفالاً باليوم العالمي للبيئة.. زراعة زيتون بالمعهد الديني فى الترامسة بقنا

فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار" دحر التلوث البلاستيكى"، نظمت الادارة العامة لتنمية النشئ عدت انشطه متنوعه، تزامنآ مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك بمشاركة جهاز شئون البيئة فرع قنا، حيث تم زراعة عدداً من شتلات الزيتون والرمان بالمعهد الديني بقرية الترامسة بمدينة قنا، وذلك من خلال دعم جهاز شئون البيئة فرع قنا، إدارة تنمية النشىء بالشتلات.

وأوضح المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا، عن تنفيذ عدت ندوات عن التلوث البلاستيكى و المخلفات الالكترونية، ومنح وزارة البيئة لمحافظة قنا 20000 أشجار الزيتون و الرمان و الكانوكاربس خلال شهر يونيو للاحتفال باليوم العالمي للبيئة و دعم قرى حياة كريمة.

كما تم تنفيذ حملات تشجير شارك به طلائع شعبة البيئة بغرس الاشجار في المعهد الديني بقرية الترامسة، وجرى عقد ندوة توعوية لهم بمقر مركز شباب الترامسة بعنوان التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وذكر عبدالخالق إمبابى مسؤل البيئة بإدارة النشىء، أن تلك الفاعليات، تأتى تحت رعايه السيد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيدة جيهان حنفي وكيل الادارة المركزية لتنميه النشئ، واللواء اشرف الداودي محافظ قنا، و الدكتور عمر عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ومحمدعبد الرحيم عرفه الوكيل الشبابي بالمديرية.